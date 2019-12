La nit de Leo acaba amb somriures

Era la nit de Leo Messi. La de lluir la seva sisena Pilota d'Or i la de demostrar, per si algú en tenia dubtes, que ell és el millor jugador del món. El Mallorca va ser la víctima de la cascada de joc i de gols del Barça, tres d'ells firmats pel talent de l'argentí, que ja és el pitxitxi de la lliga amb 12, un més dels que ha marcat Benzema.

El Barça, que al Camp Nou ha marcat a la lliga 29 gols en 7 partits, és el líder amb 34 punts, els mateixos que el Reial Madrid. Ambdós es trobaran el dimecres 18 de desembre en un clàssic a Barcelona d'alt voltatge. Abans els blaugrana visitaran Sant Sebastià i els blancs, València. El tercer és el Sevilla (30 punts), que avui juga al camp de l'Osasuna.

Primera part 'premium'

Els jugadors d'Ernesto Valverde van regalar una primera part per gaudir, recuperaven la pilota molt ràpidament gràcies a la pressió i a la innocència del feble oponent. El Mallorca va ensenyar les urpes al principi amb el japonès Kubo de protagonista, jove de 18 anys cedit pel Madrid i amb passat al club blaugrana. Però l'assistència de Ter Stegen amb passada llarga cap a Griezmann la va saber culminar el francès amb una vaselina tan precisa com preciosa.

Hi havia ganes de jugar i Messi no va fallar en la seva festa. El 2-0 va ser marca de la casa en creuar la pilota sense que el porter pogués fer-hi res. Els visitants van donar el cop amb el seu primer gol, en una bona acció del croat Budimir. La incertesa va ser curta perquè el Barça, que havia desaprofitat en els minuts anteriors ocasions ben clares per buscar la filigrana, es va tornar a entonar. Messi va veure el forat per al 3-1 i Luis Suárez es va vestir d'artista per fer la rematada d'esperó del quart. Dat i beneït.

La segona part no va tenir un nivell tan espectacular, però sí que encara va oferir també píndoles d'alta gamma. Valverde que, per tercera vegada consecutiva, va fer jugar de titular un Ivan Rakitic que estava defenestrat fins fa poques setmanes, va moure la banqueta. Al més habitual Arturo Vidal s'hi van afegir Carles Pérez i un Aleñá que no tenia minuts a l'equip des de la primera jornada.

El Mallorca va mostar un gran esperit i punt d'honor per marcar el segon gol, altra vegada a càrrec de Budimir, en aquesta ocasió de cap. El Barça va reprendre encara amb més intensitat l'atac i Messi va aconseguir el seu hat-trick en connectar un altre xutàs, també del tot imparable per a Manolo Reina. El porter mallorquí ja no va tenir descans fins que l'àrbitre del partit,un Munuera Montero que només va ensenyar les targetes a jugadors del Barça, va assenyalar la fi. La festa de Leo havia acabat però en vindran més.