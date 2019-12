Rodrigo classifica el València com a primer del seu grup

El València va aconseguir ahir la gran gesta i es va classificar per als vuitens de final com a primer classificat d'un grup que no era gens fàcil (Chelsea, Ajax i Lilla) i menys encara pels temps convulsos que va viure l'entitat el setembre passat, amb la polèmica destitució de Marcelino Garcia Toral que va derivar en l'arribada d'Albert Celades. Això va ser abans de començar una nova temporada de la Lliga de Campions i el resultat ha estat més que satisfactori.

Ahir el València va complir amb molta solidesa a Amsterdam i va guanyar per la mínima (0-1) l'Ajax, semifinalista en la darrera edició de la Champions. El resultat d'aquest partit era a cara o creu, ja que una derrota o empat els eliminava però la victòria els ha fet passar com a líders de grup, gràcies al gol average favorable amb el Chelsea, que finalment ha quedat segon. El partit del València va ser molt sacrificat i l'heroi va ser Rodrigo, que va anotar l'únic gol del partit al minut 24 després d'una gran assistència del jove Ferran Torres, qui ha agafat molt protagonisme amb Celades. Poc abans de finalitzar el partit va ser expulsat Gabriel Paulista, un dels millors jugadors del matx en defensa juntament amb el porter Jaume Domènech, que va suplir Cillessen de la millor manera.

D'altra banda, el Liverpool va salvar-se a la segona part d'un perillós Salzburg i finalment va guanyar (0-2) gràcies a l'actuació de Salah i serà primera de grup. És un dels possibles rivals per al Reial Madrid als vuitens de final.