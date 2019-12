La selecció estatal femenina serà a les semifinals tot i haver perdut ahir

La selecció espanyola femenina d'handbol s'enfrontarà a Noruega en una de les semifinals del Mundial que es disputa al Japó, tot i la clara derrota del partit que l'enfrontava ahir amb Rússia (26-36). La derrota de Suècia davant de Montenegro (26-23) va propiciar que les balcàniques es poguessin classificar per a un dels tornejos preolímpics, per als quals les espanyoles ja havien obtingut el bitllet el dia anterior, i va propiciar que Espanya arribi a la penúltima ronda del Mundial per primer cop en vuit anys, des que va ser bronze a Brasil 2011.

El rival en les semifinals, Noruega, és el vigent subcampió olímpic i sempre que s'ha enfrontat a les espanyoles en la lluita pels metalls, quatre vegades, ha obtingut la victòria. La segona semifinal del torneig enfrontarà Rússia i Holanda.