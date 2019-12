El City sotmet amb facilitat l'Arsenal, i cara i creu per als Spurs i el United

El Manchester City de Pep Guardiola no va tenir pietat d'un Arsenal de Fredrik Ljungberg agafat amb pinces i el va derrotar per 0-3, amb la qual cosa se situa a quatre punts del segon, el Leicester, i manté els catorze de dèficit amb el Liverpool. Sterling i De Bruyne, aquest dos cops, van marcar ja a la primera part.

En els altres dos partits, el Tottenham va vèncer a Wolverhampton per 1-2 amb un gol del central Vertonghen a l'últim minut. Abans havien anotat Lucas Moura i el català Adama Traoré per als locals. En canvi, el Manchester United no va passar de l'empat a casa contra l'Everton (1-1) i cau al sisè lloc. Greenwood va empatar l'autogol de Lindelöf.