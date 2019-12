Cop d'efecte del Nàstic juvenil contra l'Espanyol B

Tercera victòria consecutiva del Gimnàstic de Manresa, després d'imposar-se per la mínima en un partit rodó davant del poderós Espanyol B. El conjunt dirigit per Adrià Talavera va desplegar un plantejament amb les idees molt clares i va aprofitar un solitari gol d'Abraham a mitjan primera meitat per sumar els tres punts. Els blanc-i-blaus van sortir dominant el joc amb la possessió de la pilota però sense incomodar en cap moment la porteria defensada pel local Hassan. Al minut 27, el jugador local Abraham va culminar una bona jugada col·lectiva per donar avantatge als jugadors escapulats. El conjunt visitant no va canviar el seu plantejament i va continuar sense trobar porteria. Els bagencs van poder sentenciar a la sortida d'un córner a l'inici de la represa, però la rematada local va sortir desviada arran del pal. En el tram final, l'Espanyol va pressionar més però es va topar amb un sòlid Gimnàstic que ja es troba a tan sols un punt de l'ascens.