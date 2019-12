Una polèmica decisió del duet arbitral decanta la final del Mundial femení

La selecció estatal femenina va perdre la seva primera final mundialista a conseqüència d'una discutida decisió arbitral.

Després d'un partit intens i ple d'alternatives, i amb empat a 29, Shandy Barbosa es va precipitar en el llançament a falta de vuit segons. La pivot Ainhoa Hernández va anar a pressionar el servei de la portera Wester. Hernández no va aixafar amb els peus l'àrea, però les imatges no aclareixen si toca la pilota amb les mans quan encara no ha travessat del tot la perpendicular de la línia que la delimita, acció il·legal que se sanciona amb targeta vermella i penal. Lois Abbingh va transformar la pena màxima i va sentenciar la final.