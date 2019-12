El Súria sorprèn temporalment la Piri

El Súria es va imposar de forma momentània a un dels grans candidats a l'ascens directe, la Pirinaica, per una mínima diferència d'un gol a zero. En el tram final del primer temps, l'àrbitre va patir una lesió de la qual no es va poder recuperar malgrat els massatges del metge del conjunt visitant. Fruit d'aquesta circumstància, el matx es va haver d'ajornar sine die al descans.

Els locals van saltar al mantell verd amb més intensitat, i en els primers instants ja van disposar d'una ocasió immillorable en un contraatac, però van errar en la definició davant del porter manresà. Amb el pas dels minuts, la Pirinaica va anar contrarestant la superioritat inicial del Súria i va equilibrar el domini de la possessió. No obstant, al minut 20, els suriencs es van col·locar amb avantatge després d'un gol inversemblant de Rivera. La diana encaixada va esperonar els visitants, que van tenir l'oportunitat de restablir la igualtat en dues oportunitats gairebé consecutives que va salvar el porter local.

Malgrat que tan sols es van disputar 45 minuts, la Piri va acabar amb diversos jugadors amonestats, a més de l'expulsió de Pérez per doble targeta groga. L'àrbitre va mostrar la majoria de targetes un cop ja conclòs el temps reglamentari de la primera meitat per les protestes dels manresans sobre diferents jugades del partit.

A l'espera que es jugui el segon temps i, per tant, es determini el resultat final, la Pirinaica queda relegada en la segona posició, a un punt de l'Avià, el nou líder. Per la seva banda, de confirmar el triomf, el Súria podria escalar fins al sisè lloc de la classificació, amb els mateixos punts que l'Artés.