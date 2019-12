L'Igualada Rigat juga amb un Calafell que es mostra molt fort a la seva pista

Els jugadors de l'Igualada Rigat van tancar dijous una curta preparació per al partit d'avui a Calafell (20 h). Tot i el poc temps, els igualadins van treballar l'enfrontament a consciència. Van parlar del rival, de com de fort és a casa seva. El vestidor és conscient de la dificultat del desplaçament. Es trobaran un equip que està immers en l'eufòria de la classificació per a la Copa del Rei. I s'hi afegeix que el tècnic, Ferran López, s'enfronta al seu exequip, i aquestes circumstàncies acaben tenint també la seva transcendència. Els locals voldran mantenir la seva ratxa de victòries a casa.

Tot i això, l'Igualada Rigat arriba al Joan Ortoll carregat de positivitat. Per la classificació, pel tercer lloc, pel pitxixi? l'equip vol marxar de vacances amb 28 punts, un premi al treball i a la constància. El tècnic arlequinat ha convocat per a aquest partit contra el Calafell el jugador júnior Aleix Marimón.

D'altra banda, l'Igualada Hoquei Club i Vitaldent Igualada han signat la continuïtat de l'empresa més important i mediàtica del món dental com a patrocinador. Amb aquesta serà la sisena temporada consecutiva que Vitaldent patrocina els equips més petits de l'Igualada HC, l'equip prebenjamí i els equips benjamins.

Tots els integrants d'aquests equips, a més, poden gaudir d'un protector bucal gratuït, i la resta de jugadors del club, al 50 %.