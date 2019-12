Peralta: «El resultat és injust pel que ha fet l'equip, i estic enfadat amb l'arbitratge»

Especialment contrariat es va mostrar l'entrenador del Manresa, Andreu Peralta, després que el seu equip hagués perdut davant el Terrassa per 1 a 2. «El resultat és injust pel que ha fet l'equip, que ha merescut molt més. A la primera part ens ha costat entrar però hem insistit i ens hem mostrat superiors. A la represa, l'arbitratge ha canviat i totes les nostres accions eren castigades amb targeta. A nosaltres, que acabem de pujar, són més fàcils aquests tipus d'arbitratges i quan passa això, penso que s'ha de dir. També reconec que el Terrassa ha fet un gran treball però reitero que el marcador no em sembla just. Que cadascú tregui les seves conclusions».

Peralta va incidir amb un arbitratge que «m'ha fet enfadar molt. A la represa les seves decisions han sumat sempre en contra nostra. Si al primer temps ha hagut d'expulsar un jugador seu, després ha de mantenir el mateix criteri. He vist un penal a Walter Fernández que no han xiulat i ells s'han estalviat algunes targetes més. No m'ha agradat».