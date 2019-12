Triomf treballat de l'Avià per seguir líder

L'Avià va aconseguir una valuosa victòria a domicili davant el Fruitosenc que li permet consolidar el primer lloc que va estrenar la setmana passada. Els dos equips van arrencar el matx amb molta intensitat defensiva i sense permetre que el seu contrincant generés arribades perilloses a la seva àrea. Tot i això, un cop superat el primer quart d'hora d'enfrontament, els berguedans es van avançar en l'electrònic per mitjà de Fernández, que va aprofitar un greu error del porter bagenc. Els visitants van disposar d'una altra oportunitat clara per marxar al descans amb un avantatge més ampli, però en aquesta ocasió no van estar encertats en la finalització a porteria. Després del pas pels vestidors, els locals van fer un pas endavant i es van acostar amb més perill a l'àrea rival, tot i que només van inquietar el porter avianès diverses vegades. L'ocasió més clara va ser una rematada de cap en una acció que va néixer d'un servei de banda.

Els visitants també van poder sentenciar el partit amb un parell d'arribades clares, però van topar amb bones actuacions del porter santfruitosenc, que d'aquesta manera es va refer de la seva errada en el gol dels berguedans. Ja en els instants finals, l'Avià va certificar els tres punts en un llançament des de la cantonada rematat a la perfecció per Tubau.

Aquest triomf manté els berguedans al capdavant de la classificació amb 28 punts, un més que el seu principal competidor, la Pirinaica, que encara té pendent la segona part del matx suspès davant el Súria, que es jugarà el pròxim 7 de gener.l'