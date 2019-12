L'equip absolut del CAI guanya el català de cros

arxiuu particular

Els atletes del CA Igualada Petromiralles al centre del podi arxiuu particular

L'equip absolut masculí del CA Igualada Petromiralles es va proclamar campió de Catalunya de cros curt per clubs. En el Cros de Calonge i Sant Antoni, Abdessamad Oukhelfen (CAI) era el guanyador absolut amb 11'14" per cobrir els 4.050 m de cursa; Abdennasser Oukhelfen fou 4t amb 11'28"; 18è Lahcen Ait Alibou amb 12'12"; i 21è Guillem Carner amb 12'20". Els atletes del CAI s'imposaren a l'ISS-L'Hospitalet, i al CA La Sansi, segon i tercer.

Va sobresortir també Naima Ait Alibou, bronze en el Campionat de Catalunya absolut femení, amb 13'40" per cobrir els 4.050 m de la prova femenina, dominada per la internacional Esther Guerrero (New Balance) amb 13'08".