L'equip més fiable del ral·li va de tapat però té prou potencial per aspirar a la victòria

L'odenenc Àlex Haro només ha abandonat un cop el Dakar en les seves cinc participacions. Va ser fa dos anys, quan Nani Roma va tenir un greu accident a punt d'acabar una etapa. Ell el va ajudar a finalitzar-la, però els danys en l'osonenc eren massa greus per seguir. En aquesta trajectòria, un podi, segon l'any passat, i un quart lloc. S'estrena al costat de la fiabilitat feta persona. El sud-africà Giniel de Villiers no ha hagut d'abandonar mai la cursa en les seves setze participacions. Només va guanyar el 2009, però acumula set podis més, amb quatre segons llocs i tres tercers, i forma part de l'equip Toyota, un dels més preparats per a la victòria.

En un Dakar en què la velocitat perd protagonisme en favor de la perícia, serà molt difícil descavalcar el duet De Villiers-Haro. Per adaptar-se al seu nou pilot, l'anoienc va anar a viure a Sud-àfrica, en una granja, i els resultats de la unió no s'han fet esperar. Victòria en el ral·li del Marroc, el que fa servir tothom de rodatge per al Dakar, i en el campionat sud-africà. Haro vol iniciar l'any en què en farà quaranta de la millor manera. No hi és pas lluny.