Després de 15 jornades, l'equip basc només té un triomf més que el manresà

No és gaire freqüent que dos equips amb uns pressupostos i els objectius tan diferents com els del Baskonia i el Baxi es trobin a la classificació de l'ACB separats per una sola victòria després que ja es portin 15 jornades disputades. I és que les escasses 7 victòries que du en competició domèstica l'equip del Buesa Arena va ser la raó de pes per a la destitució de Velimir Perasovic. El Manresa porta ara 6 triomfs, 4 sumats en les darreres cinc jornades, període d'un mes en el qual el Kirolbet ha sumat 2 resultats positius. En lliga, els seus darrers precedents són derrota a casa amb el Burgos (74-82) amb Josep M. Berrocal com a tècnic de transició i la pallissa a Saragossa amb el Casademont (101-80) amb Ivanovic ja a la banqueta. Dels 7 partits guanyats, 3 han estat com a locals. Els tres àrbitres de demà són Peruga, Serrano i Padrós. El principal ha xiulat el Manresa en derrotes amb el Madrid (94-74) i Saragossa (86-79) on va marcar dues antiesportives a Nelson.

D'altra banda, el Betis ha fitxat el jamaicà Jerome Jordan, expivot del Breogán, Andorra i Joventut.