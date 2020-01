Prova de solidesa del Madrid a Getafe i duels a casa de l'Atlètic i el València

El Reial Madrid tancarà la primera volta molt a prop de casa. El desplaçament a Getafe és dels més curts de l'any però també a un dels camps més incòmodes, a causa de la manera de jugar de l'equip de Pepe Bordalás que, a més, es troba en un gran estat de forma, en sisè lloc.

Els blancs provaran de vèncer per situar-se momentàniament primers en espera del resultat del Barça a Cornellà. El tècnic, Zinedine Zidane, que ahir va descartar del tot Hazard per a la Supercopa, va destacar que «ens enfrontem a un equip de deu, que ho està donant tot al camp i fent una temporada fantàstica». El francès va treure importància a la falta de gol dels darrers partits i va incidir que «el més important és intentar-ho». En el partit d'avui no hi serà Sergio Ramos per sanció.

Pel que fa als altres partits d'avui, l'Atlètic de Madrid buscarà la quarta victòria seguida amb baixes com la de Koke i la de Lemar. Del francès, el tècnic, Simeone va deixar entreveure que pot marxar en el mercat d'hivern. Abans, al migdia, el València haurà intentat acostar-se a la zona europea davant d'un Eibar recuperat en el darrer partit. L'equip de Celades manté les baixes de Cillessen, Maxi Gómez i Gameiro.



Empats a Valladolid i a Sevilla

En els primers partits de l'any, disputats ahir, doble empat en lluites pel descens i per posicions europees, respectivament. A Zorrilla, el Valladolid va haver d'empatar dos cops al Leganés (2-2). Els madrilenys es van avançar mitjançant Braithwaite, però Enes Ünal va empatar tot seguit. Roque Mesa va fer l'1-2, però de nou el turc va igualar en el tram final. Al Sánchez Pizjuán, un bon Athletic es va avançar amb una pilota solta rematada per Ander Capa, però un autogol d'Unai Núñez va fer repartir els punts.