El Baskonia ha de vèncer obligatòriament per esgotar les esperances de ser a la Copa

El Kirolbet Baskonia ha tingut un principi de temporada que no ha anat d'acord amb el potencial de l'entitat. Les excessives derrotes a la lliga i a Europa han propiciat el canvi de banqueta. Velimir Perasovic, que va arribar fa catorze mesos per rellevar, precisament, Pedro Martínez, va deixar el seu lloc fa uns dies a Dusko Ivanovic. Amb el montenegrí han rebut dues pallisses a Europa i a Saragossa, però també una victòria balsàmica dijous contra el Barça, que ha donat ànim a l'afició. De tota manera, el Baskonia es troba fora de les set primeres posicions, que donen accés a la Copa de Màlaga. Ha de vèncer avui i la setmana que ve a la complicada pista del Gran Canària, i esperar d'altres resultats, per tenir possibilitats. A més, afronta el duel amb la baixa de l'argentí Luca Vildoza, el base titular, i també la del seu compatriota Patricio Garino, que es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret i va dir adeu a la temporada.

Tot i els problemes, Pedro Martínez va afirmar ahir que «amb el Baskonia hi ha la sensació que es troba molt malament i no és així. A casa han fet grans partits. Van guanyar de trenta el Bayern i de 25 l'Olympiacos i l'altre dia, contra el Barça, van fer un partidàs». Per això, «ens hem de preparar per jugar contra el millor Baskonia possible. Tenen baixes, però també un equip molt llarg, que juga a Eurolliga i aspira a arribar a les finals de les competicions que disputa. Són forts i potents, amb jugadors que marquen la diferència, com Shengelia, Shields, Janning... d'alt nivell i davant dels quals ho hem de fer molt bé» per aconseguir el setè triomf del curs a l'ACB.