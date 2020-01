Roger Roca i Carme Tort, vencedors en la vuitena edició de la Reis Race d'Igualada

El campió del món de duatló 2011, l'igualadí Roger Roca, ha estat el guanyador de la vuitena edició de la Reis Race, arribant a la meta en 32 minuts i 31 segons, la millor marca històrica de la prova en els 10 km. La matinal s'ha celebrat a Igualada, amb presència d'uns 500 atletes. L'artesenca Carme Tort, del Club Atlètic Manresa, ha estat, amb un temps de 40 minuts amb 40 seogns, la primera dona en completar la cursa. Els segons han estat Joan Rosich, del Club Atlètic Santa Coloma de Queralt, i Jackeline Gómez, i els tercers, Hugo Figueras del Club Esport Truga i Teresa Segues del Club Esquaix Igualada.

Pel que fa a la cursa de 5km, els primers classificats han estat Aleix Sellarès, del Bages Esports Outlet i Lorena Cubillas del club Avinent Manresa. Finalment el podi l'han completat Sergi Arica, del Club Esportiu Penedès i Georgina Gabarró de UECANOIA, i en tercera posició Arnau López de l'Avinent Manresa i Eulàlia Alonso de Sedentaris.cat.

La cursa també ha atorgat premis a les diferents categories i les classificacions finals es podran consultar al web de la cursa. Aquesta ha estat la vuitena edició la prova organitzada pels Moixiganguers d'Igualada, reconeguda pel seu circuit urbà que ressegueix indrets emblemàtics de la ciutat, com el barri del Rec, l'Asil del Sant Crist o el Claustre de l'Escola Pia. La cursa l'han organitzat com cada any la colla castellera d'Igualada, els Moixiganguers.