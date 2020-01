El manresà Gerard Farrés guanya la tercera etapa del Dakar en buguis

El pilot manresà Gerard Farrés va guanyar ahir la tercera etapa del ral·li Dakar en la categoria de buguis. Farrés, de l'equip Monster Energy Can-Am, competeix amb l'igualadí Armand Monleón com a copilot i va aconseguir el triomf després d'un primer dia en què va ser vuitè i un molt mal segon dia en què va perdre molt temps. Ara mateix és a 1 hora i 33 minuts del líder, Casey Currie.

La distància és molt gran però no és, ni molt menys, insalvable, i sobretot tenint en compte que es tracta de la categoria de buguis. Tot i així, l'actuació del manresà haurà de ser molt destacada si vol aconseguir guanyar per primera vegada el raid més important.

En un dia amb sortida i arribada a Neom, Farrés i Monleón van donar per fi el cop que esperaven i que no va arribar en les dues primeres etapes. El manresà, de 40 anys, va provar amb una nova configuració després de la llarga etapa de dilluns. La d'ahir va ser una jornada sense incidents per als pilots del Can-Am, a diferència del que va ser la tònica general de la tercera etapa del Dakar.

A l'arribada a Neom, Gerard Farrés va mostrar la seva alegria per la victòria. «Estem molt contents. Hem recuperat el feeling i hem pogut córrer a gust». El veterà pilot de 40 anys considera que «encara podem millorar més» però que han fet un pas important, ja que els dos primers dies «havia anat molt incòmode». D'altra banda, Armand Monleón va donar molt de mèrit a la victòria perquè va qualificar l'etapa com a «molt difícil de navegació i hem tingut un parell de notes molt complicades de trobar». Tot i així, afirma que van actuar bé en tot moment. Farrés va lloar la figura del copilot igualadí: «L'Armand ho ha clavat», afegeix.



Alonso i Coma creixen

Després del contratemps en l'etapa d'ahir, Fernando Alonso i Marc Coma (Toyota) es van recuperar una mica amb una cinquena posició, a poc més de sis minuts de Sainz, guanyador de l'etapa i nou líder de la classificació general en cotxes. Ara mateix, l'asturià i l'avianès són els millors debutants en la classificació de cotxes, al 32è lloc. El Toyota de Giniel de Villiers i el copilot d'Òdena, Àlex Haro, vencedors de la segona etapa, es van haver de conformar amb la novena posició. Isidre Esteve va quedar 34è i és 30è a la general.

El pilot nord-americà Ricky Brabec (Honda) es va fer amb la victòria i el lideratge en la categoria de motos, en què l'espanyol Joan Barreda (Honda) ha pujat fins situar-se quart. En aquesta categoria, el nargoní Jaume Betriu va quedar 26è en l'etapa i és 30è a la general, i lluitarà per ser el millor debutant de la categoria. El martorellenc Pep Mas va ser 70è ahir i és 82è a la general.

Sainz va ser el millor de la jornada, en finalitzar amb un temps de 3 h 48' 01'' i avantatjar en tres minuts i mig el qatarià Nasser al-Attiyah (Toyota), mentre que l'argentí Orlando Terranova (Mini) va cedir el lideratge després de perdre gairebé 13 minuts. A la general, el pilot madrileny mana amb 4' 55'' d'avantatge sobre al-Attiyah i 8' 09'' sobre Terranova.

La quarta etapa es disputarà avui, amb inici a Neom i final a Al-Ula. L'enllaç d'aquesta etapa és de 219km i l'especial és de 453km.