"Sempre vols donar el millor en situacions com aquesta"

L'escorta del Baxi Manresa Travanté Williams tanca el seu primer any a l'ACB, procedent de la molt inferior lliga portuguesa, amb bones sensacions. Està fent bons partits i ara afronta un Unicaja contra el qual ha tingut dues destacades actuacions enguany.

En quin estat afronten el primer partit del play-off?

Els play-off són el millor moment de l’any. Hem d’encarar-ho de manera que puguem oferir la millor actuació com a equip. Hem merescut arribar aquí, després de treballar i de jugar amb intensitat. Els nostres aficionats ens han donat molt suport i volen que fem grans coses. Seran partits especials.

Des del punt de vista personal, hi arriba cansat o en forma?

Som al final de temporada i tothom està una mica cansat, però aquesta és la part bona de la temporada. Durant la meva carrera he estat en aquestes situacions i sempre vols donar el millor de tu quan hi arribes.

Està tancant el seu primer curs a l’ACB, força diferent a la lliga portuguesa. Com s’hi ha adaptat?

Al principi era complicat per l’alçada dels rivals i la qualitat, però durant la temporada he anat agafant confiança i els companys m’han ajudat molt a convertir-me en millor jugador. Crec que me n’he sortit força bé.

Què l’ha sorprès més, de la lliga?

Els aficionats, el suport que cada equip rep, els grans noms de jugadors contra els quals jugues i sobretot la velocitat del joc. Aquí tothom és bo i l’has de respectar.

Contra l’Unicaja s’esperen partits durs. En els dos jugats contra ells, vostè va tenir bons dies amb doble dígit d’anotació. Són partits que li van bé?

Sí, perquè m’agrada jugar contra equips davant dels quals has de donar el màxim, tot i que ho intento sempre que surto a la pista.