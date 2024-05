Unicaja-Baxi, capítol 1: Sense complexos per sorprendre el rival més dur

El tòpic de res a perdre i molt a guanyar es pot aplicar al primer capítol de l'eliminatòria de play-off que començaran a jugar aquest dijous, a les 20.30 hores (Movistar Deportes i Ràdio Manresa) l'Unicaja i el Baxi. El millor equip de la fase regular, el que ha meravellat amb només sis derrotes en 34 partits i que ja té un títol a les vitrines, la Lliga de Campions, davant d'uns bagencs que afronten les fases pel títol per tercer cop en sis anys. Després d'entrar a última hora, l'equip de Pedro Martínez se sent preparat per donar un ensurt als malaguenys els quals, a més, afrontaran almenys aquest primer partit amb la destacada baixa del base Kendrick Perry, per una lesió a un genoll.

El Manresa, en canvi, té tota la plantilla a la disposició del seu tècnic, que haurà de descartar un element. Guillem Jou en torna a tenir més paperetes que ningú. De fet, ell ja va ser l'exclòs en el duel que van disputar totes dues formacions al Nou Congost el passat 7 d'abril. El duel d'aquest dijous el dirigiran el bilbaí Juan Carlos García González, Martín Caballero i Francisco Araña. Curiosament, per als amics de la càbala, el primer d'ells va debutar com a principal a l'ACB en un Unicaja-Ricoh Manresa del maig del 2008, que van guanyar els manresans per 86-90. En aquell partit també hi era el canari Araña de tercer.

Compte amb les segones meitats

En la prèvia del partit, l'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, admetia que l'adversari és favorit a priori "i a posteriori. És el primer contra el vuitè. el play-off més desequilibrat. Juguem contra un equip que ho ha fet de meravella tot l’any i una part de l’any passat. Estan fent les coses molt bé a dins i a fora de la pista, en una mateix línia i amb tots els jugadors a nivell màxim de rendiment. Això és molt difícil. Té molt mèrit, els hem de felicitar i ser conscients de la dificultat. Però un cop dit això, hem de competir i donar el nostre màxim sabent que aquest ha de ser alt perquè si no, no n’hi haurà prou".

El tècnic afegia que "Ens hem d’ajustar a les seves virtuts i hem de subratllar les nostres. Sabem que ells faran el mateix, però hem d’estar concentrats i superar les seves ratxes, que són molt bones. Ells són un equip de segones meitats i hem d’estar preparats per treure partit de les nostres possibilitats".

En els dos partits disputats a la fase regular, l'Unicaja es va basar en les segones meitats per guanyar. A Màlaga va desequilibrar un duel igualat i de molts punts. Va vèncer per 91-77 després d'un parcial de 42-31 en els segons vint minuts. Al Congost va ser pitjor. El Baxi va arribar a tenir vint punts de marge a la primera meitat (38-18), però va veure com l'encert en els triples dels malaguenys provocaven que remuntessin i guanyessin per 77-88.

Preguntat sobre si la primera meitat del partit a casa és el camí a seguir, Pedro Martínez admetia que "aquells vint minuts no són normals. No era normal que agaféssim aquell avantatge. Llavors venien de competició europea. Ells deuen haver preparat millor el partit ara, sabent que com a mínim hauran de jugar dues vegades contra nosaltres. A més, juguen a casa. Tenen una afició, com la nostra, molt intensa".

La pressió

Arribats a aquest punt, una de les armes que pot utilitzar el Baxi és la de la pressió del rival. Després de superar el Madrid en la lluita per tenir el factor pista en totes les eliminatòries del play-off, l'Unicaja no pot caure en la primera ronda contra el Baxi per no desil·lusionar molt tothom. Per al tècnic del Baxi, "ells no sé si tenen pressió. Nosaltres en tenim. Som professionals, hem de fer les coses el millor possible i hi ha la tensió de la competició. Hem d’intentar guanyar i, si no ho fem, donar una bona imatge i jugar en equip. Aquesta és una pressió que et poses tu mateix. La dels resultats la tenen més ells, que han quedat primers i si queden eliminats seria una sorpresa molt gran. Però nosaltres tenim la que ens posem nosaltres mateixos, que és molt alta".

Un bon senyal, però, és que, segons ell, "l’equip és que sempre s’ha concentrat bé per als partits. En els tres entrenaments previs he vist molta normalitat. Evidentment, els jugadors estan contents perquè saben que hem fet una bona temporada, però els veig bé, no relaxats, i preparats per a la nostra millor actuació".