El Reial Madrid no falla, i derrota del Baskonia

El ReialMadrid es manté davant de l'Eurolliga (15 victòries) gràcies al seu triomf d'ahir per 88-82 amb el Zalgiris lituà al WiZink Center. Per a l'equip de Pablo Laso els que van destacar van ser Thompkins (20 punts) i Rudy Fernández (17, 5 de 8 en triples). El Baskonia, per la seva banda, va tornar a perdre, ara amb el Fenerbahçe (65-79). El Barça (13 victòries) rep aquesta nit al Palau Blaugrana l'Efes (14), a les 21 hores. El València Basket (8) juga amb l'Olympiacos (6), a la Font de Sant Lluís.