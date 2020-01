«El millor, el recorregut; està sent un Dakar mític, preciós, és realment una aventura»

Tot i que ocupen la catorzena posició den buguis, els dos pilots de casa nostra han demostrat les seves qualitats en aconseguir dos triomfs d'etapa en un Dakar molt exigent a Aràbia Saudita

El manresà Gerard Farrés i el sue copilot, l'igualadí Arand Monleón, han fet balanç de la primera setmana del Dakar 2020. Ahir, l'organització els va retornar la segona victòria d'etapa en la categoria de buguis en retirar-los la penalizació imposada divendres.



Quina valoració fa de la primera setmana de Dakar?

G. F.: Està sent un Dakar apassionant i, encara que no som on volíem ser el dia de descans, l'estem gaudint al màxim. Principalment, hem patit problemes de posada a punt de suspensions i pneumàtics. És cert que les primeres etapes eren molt trencadores, on calia rodar molt fi per no colpejar les pedres, i sense pilotar còmode és molt difícil anar ràpid sense cometre errors. És una pena però sabem sobreposar-nos als entrebancs i seguim endavant amb energia i positivisme, el que ens ha portat a guanyar dues etapes, que en el context de pilots i equips actuals és brutal, estar al davant no és gens fàcil.

Quines han estat les claus dels dos triomfs d'etapa?

G. F.: La clau ha estat ser conscients de les limitacions que teníem, per la qual cosa ens fixem altres objectius, com el de navegar amb exactitud, com fèiem en moto. L'Armand ha estat molt precís i aquesta és la clau, juntament amb un terreny, que ens era més favorable, ja que el setting de suspensions en sorra no és tan crític com en les pistes. Sobretot, l'avantatge és tenir un bon feeling amb l'Armand i amb l'equip, tots estem treballant per fer les coses bé i ens servirà per al futur.

La tasca de copilot era la que s'esperava?

A. M.: Estic molt content amb l'experiència de copilot. Realment és una suma de factors: nou Dakar, amb complicacions, nous plantejaments esportius que m'agraden, el feeling amb Farreti, tot suma en positiu. A nivell de copilot, la comunicació i la convivència amb el Gerard és perfecta, treballem molt bé i això es nota en els resultats. Les victòries d'etapa han demostrat que funcionem molt bé junts i ho gaudim. La moto ens ha aportat molt als dos i és un gran valor que compartim.

Quina és l'estratègia per a la segona setmana?

G. F.: Portàvem un esquema de treball inicial que haurem de variar, ja que no tenim opcions a la general i ens centrarem en treballar també per al nostre company Casey, que està a dalt en la classificació. I si tenim possibilitats de guanyar etapes com fins ara, així ho farem, volem seguir demostrant que estem aquí.

Com valora la navegació en aquest Dakar 2020?

A. M.: La navegació ha fet un pas endavant i és més complicada. Per què? Doncs és senzill: ens estan donant roadbooks amb molt quilometratge i amb molt poques pàgines, això vol dir que trobarem CAPs molt llargs que necessiten mantenir uns rumbs molt ajustats, sense desviacions, i cal tenir les referències molt clares. És molt excitant, la veritat és que aquest nivell de dificultat m'agrada molt.

Quina sensació té quan veu que el temps passa a la pista per culpa d'una avaria?

G. F.: Bé, quan hi ha coses que no depenen de tu mateix i depenen d'altres factors, realment és una impotència que costa molt d'assumir. Però porto tretze Dakars, he intentat ser sempre molt professional i treure la part positiva de tot, i això és el que ha fet que a dia d'avui sigui on soc. Per tant, després de com ho vam fer l'any passat i veient els problemes que estem patint en aquest, serem molt professionals per defensar el nostre treball i el de l'equip per seguir a dalt a l'any vinent

Què és el que més li ha agradat de la primera part del Dakar?

G. F.: Doncs, en primer lloc, em quedo que tenim ritme i qualitat per guanyar un Dakar, quan les coses han anat bé hem estat molt endavant i amb confiança. El millor, el recorregut; està sent un Dakar mític i místic, preciós; és realment una aventura i fins ara és l'edició en la qual més he gaudit en la meva carrera esportiva. És increïble, estic agraït a aquest país per el Dakar que ens han proporcionat, i també felicito David Castera per uns roadbooks molt ben fets; ens donen confiança.

Què li semblen els nous canvis introduïts?

A. M.: Hem detectat moltes millores, totes encaminades a igualar les coses i a donar més oportunitats, com la classificació Experience i el lliurament al matí del llibre de ruta pintat. A més, el suport a la tecnologia que estan adoptant, com l'aplicació per rebre tota la informació oficial esportiva via telèfon. És un gran salt endavant, sobretot perquè poden aguantar al màxim la informació crítica i lliurar-la als participants en l'últim moment, com els codis GPS que vam rebre al matí. Tot suma i aporta igualtat.