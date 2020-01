Nadal guia Espanya cap a la final de l'ATP Cup, a Austràlia

Rafa Nadal va imposar-se a l'australià Alex de Miñaur per 4-6, 7-5 i 6-1, i va col·locar el combinat espanyol a la final de l'ATP Cup. Tot i començar perdent el primer set, el tennista manacorí va aconseguir un trencament de servei en la segona mànega per posar avantatge amb el 6-5 i començar la remuntada. Nadal va acabar enduent-se el segon set i en el tercer va atropellar De Miñaur, que no va tenir cap opció de vèncer i es va veure superat anímicament.

El manacorí va donar el segon punt al seu equip, després de la victòria de Roberto Bautista contra el sempre polèmic Nick Kyrgios (6-1 i 6-4) en el primer partit. En el duel de dobles i amb l'accés a la final a la butxaca, Espanya va disputar el tercer punt amb la parella Pablo Carreño i Feliciano López. El primer set va ser per als espanyols (6-2), el segon el va guanyar la parella australiana formada per Guccione i Peers (7-6) i, en el super tie-break final, Carreño i López van imposar-se amb solvència (10-4).



Final contra Sèrbia

Espanya jugarà la final avui enfront de Sèrbia, que va eliminar Rússia per la via fàcil (3-0). Roberto Bautista obrirà la final contra Lajovic, i el número 1 del món, Rafa Nadal, s'enfrontarà a Novak Djokovic. Aquesta serà la el partit número 55 en què s'enfrontaran els dos jugadors, amb 28 victòries del serbi i 26 de l'espanyol. En el partit de dobles, Nadal formarà tàndem amb Carreño, i Djokovic, amb Troicki.