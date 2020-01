La paciència dels cadets llima el Cornellà

El Catalana Occident va vèncer amb patiment un Cornellà lluitador fins al final en el primera partit de la segona volta, fase crucial per optar a les eliminatòries estatals.

Els manresans van començar amb un plantejament defensiu. Els exteriors pressionant la sortida rival, per allunyar així els jugadors exteriors d'un Cornellà que sol trobar en ells, la millor arma per fer mal als rivals. Així, la capacitat defensiva local no seria suficient per parar els 21 punts del Cornellà en el primer període. Però el Catalana Occident, amb quatre triples, s'emportava el parcial 26-21.

Al segon quart, la intensitat defensiva dels cadets baixaria. Una sèrie d'errors seguits (cinc pilotes perdudes) donava aire al Cornellà, que retallava 11 punts. Biel Salat, del Catalana Occident, era l'encarregat de contrarestar-ho. A meitat del segon quart, el jugador local anotaria 12 punts seguits. Finalitzava el segon quart (25-18) amb un avantatge acumulat de 12 punts pels manresans.

Després del descans, els locals preparaven la lectura per evitar cometre nous errors, però, Arnau Saló queia lesionat del turmell i, amb ell, els locals perdien un jugador important sota la cistella. Tocava aguantar bona part del quart i tot el darrer, amb només dos interiors. El Catalana Occident se'n ressentiria perdent el període i el rival es col·locava a deu punts (67-57) a falta de disputar-se el definitiu quart període.

Els visitants van sortir amb ganes de remuntar. La sensació era que així es compliria, amb sis punts per sota a tres minuts per al final. El paper dels manresans era el de ser pacients i aguantar el marcador. Salat, de nou, donava vida a l'equip amb un triple que descol·locava el Cornellà. Començaven les faltes i la precipitació en el tir, i el Catalana Occident aconseguiria aguantar els deu punts de diferència fins al final.