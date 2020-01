Les tres bagenques obtenen el triomf a la màxima categoria

Les tres jugadores bagenques que actuen a la Lliga Iberdrola de futbol van aconseguir la victòria en els respectius partits del cap de setmana.

Ahir al matí, la santfruitosenca Paula Fernández va jugar els primers 57 minut en la victòria del Rayo Vallecano per 3-2 sobre l'EDF Logronyo. El conjunt madrileny és ara setè, dues posicions per sota de la Reial Societat, cinquena, que va derrotar per 1-0 al València. La monistrolenca Núria Mendoza va ser substituïda a l'últim minut. Finalment, el Betis de la manresana Marta Perarnau, que ahir no va intervenir, va vèncer per 2-0 el Madrid i s'hi acosta a un punt en la lluita per l'antepenúltima posició.