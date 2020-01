Les noies del CN Minorisa ofereixen rèplica al líder, però insuficient (13-10)

ARXIU PARTICULAR

Anna Bisbal va fer sis gols

El CN Minorisa va oferir una digna rèplica a casa del líder, el CN Atlètic Barceloneta, equip al qual va fer suar de valent els punts. Només iniciar-se el partit, dos gols d'Anna Bisbal posaven al davant les d'Àngel Peirón. La sorpresa no va fer que les marineres dubtessin i van aconseguir empatar al final del primer quart. Un parcial contrari de 3-1 en el segon període (gol bagenc de la mateixa Anna Bisbal) va fer que s'arribés a l'equador del partit amb 5-3 favorable a les locals.

A la represa, cada gol de les amfitriones tenia immediata resposta de les manresanes; així, 5-4 (Judit César), 6-5 (Gina Gerschoscky), 7-6 (Anna Bisbal) i 8-7 (Clara Puerta), per arribar als dar-rers vuit minuts de joc amb un sol gol de diferència.

Encara va créixer més l'emoció en el darrer període, ja que Judit César va empatar a vuit gols, Anna Bisbal a nou, i Anna Bisbal va anotar també l'11-10 , el darrer apropament de les del CN Minorisa, que veien com el seu esforç quedava sense premi amb els dos darrers gols de les barcelonines fins arribar al 13 a 10.