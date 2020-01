El cruyffisme radical retorna al Camp Nou

«Soc una persona de conviccions. Tinc les coses clares i és molt difícil treure'm del cap la meva manera de jugar. Aquest club no té cap altre camí que jugar bé i millorar el nombre de títols. El camí cap a la victòria és jugar bé». Quique Setién va deixar clar, des del primer moment, el que tothom que hagi seguit la seva trajectòria a les banquetes ja sabia. Que és un radical i que si no li va tremolar el pols per aplicar el seu llibret a Lugo, Las Palmas o al Betis, no li tremolarà a l'hora de fer-ho al bressol del seu estil de joc.

Setién, de 61 anys, va tenir un dia intens, amb la doble sessió preparatòria que havia programat Ernesto Valverde, al matí i a la tarda. Enmig, la signatura del contracte, les fotografies amb el seu equip a la banqueta del Camp Nou i la roda de premsa. Vestit completament de negre, conservant gairebé la mateixa figura que tenia en la seva ja llunyana època de jugador, el cantàbric es va mostrar entusiasmat en declarar que «ni en els meus millors somnis hauria pogut imaginar ser aquí». Va desvelar que «ahir passejava al costat de les vaques al meu poble, i ara» entrena el Barça.



Agraïments a Valverde

En el seu primer dia, Setién no va voler oblidar el seu antecessor, Ernesto Valverde, de qui va voler recordar que «em deixa un equip que va primer. Això no és normal. Sempre m'ha semblat una persona absolutament correcta. Valoro molt la feina que ha fet, la seva manera de ser i els seus principis» i va afegir que «hi haurà moltes coses de la seva feina que m'aniran bé».

De tota manera, també va voler marcar diferències. Davant d'un període de cinc anys i mig, amb Luis Enrique i el mateix Valverde, en què els davanters han pres el protagonisme als centrecampistes, Setién va voler explicar que «no tinc un currículum extens i tampoc no tinc títols, però he demostrat que la filosofia [del Barça] m'encanta i que, amb mi, el Betis, Las Palmas i el Lugo han jugat molt bé al futbol. Tinc molt clara» la filosofia que ara vol implantar. Segons el seu punt de vista, el sistema de futbol ofensiu que va implantar Cruyff al club blaugrana és irrenunciable. «Quan comencen els dubtes, jo soc el primer de defensar allò que faig i si cal morir amb les idees, s'hi mor».

De tota manera, no va voler lligar-se al clàssic sistema de joc del Barça, el 4-3-3, i va deixar entreveure que pot fer variacions, potser condicionades per la baixa de llarga durada de Luis Suárez. «L'important és la filosofia, tenir clar a què juguem. Del dibuix possiblement valorem algun canvi com passar al 4-4-2 al qual s'ha jugat darrerament».

Respecte de Messi, considera que és «el millor de món, però una cosa és l'admiració que sento per ell i una altra, la realitat, i és que cadascú ha d'estar el seu lloc». També va explicar que «fa dotze o catorze anys que estic enganxat al televisor per veure aquests jugadors que m'han fet gaudir enormement. Vinc amb una energia enorme. Ho hem mamat, no des de dins de la casa, però sí des de fora, quan l'hem analitzat».



Dinàmica millorable

Era esperada la compareixença del president Bartomeu, per tal que expliqués el primer canvi de tècnic al Barça a mitja temporada en 17 anys. Segons el dirigent, «sabíem des de fa temps que la dinàmica de l'equip era millorable, tot i que els resultats estaven molt bé». Va deixar anar que a través de «tertúlies» s'adonaven de l'estat d'ànim de l'afició i va reconèixer que «m'hauria agradat que les coses s'haguessin fet d'una altra manera. El tarannà de la junta i del club no és aquest».

Ni ell, ni el secretari tècnic, Éric Abidal, no van nomenar Xavi Hernández, la seva primera opció, en cap moment i Bartomeu es va limitar a dir que «en les últimes setmanes i mesos hem parlat amb molts entrenadors. La feina estava feta i ara era el moment de fer el canvi. Necessitàvem un impuls per afrontar aquesta segona part de temporada. Els objectius són màxims i, amb la nova dinàmica, aspirem a guanyar lliga, Champions i Copa».