Moi Torrallardona

Deu dies de cursa i res decidit. Sembla que ja estem al final però avui comença la part més decisiva, l'etapa marató. Els participants faran l'etapa i al final del dia no tindran l'assistència repassant les màquines. Tot s'ho hauran de fer ells: netejar filtres, repassar rodes punxades... L'etapa s'ha d'afrontar d'una forma més conservadora, no es pot arriscar . Un problema mecànic pot decidir la cursa. Fins i tot hauran de fer les dues etapes (avui i demà) amb les rodes que porten. Motos amb les dues, cotxes amb les 4 i camions amb les 6. Sí que està permès ajudar-se entre participants, però no es pot tenir cap mena d'ajuda externa . El campament de la marató serà en un aeroport al bell mig del desert, en un poble de treballadors en l'extracció de petroli. L'empresa Aramco, una de les companyies petrolieres més importants i la més gran d'Aràbia Saudita, té pous de petroli escampats per tot el desert, sobretot a la frontera amb els Emirats Àrabs Units. Les distàncies són tan grans que en molts d'aquests pous hi ha aeroports afegits a un petit poble. Totes les assistències, mecànics, mànagers i premsa ens quedem al campament d'ahir, no està permès anar al final de l'etapa marató. El campament de la marató serà a més de 500 quilòmetres d'aquí. Per asfalt es fan gairebé en dues rectes. Ara bé, els participants faran aquesta distància travessant el desert més gran d'Aràbia. Per afegir encara més salsa a aquest final, en Nasser va robar uns bons minuts a Carlos Sainz. La pista li era propícia i ho va aprofitar, tot i que Peterhansel va guanyar l'etapa. Després d'uns quants milers de quilòmetres ara la diferència és de 30 segons. En motos, Brabec està fent una cursa intel·ligent i comença a administrar l'avantatge. Entrem a la part final del Dakar, en una etapa marató i amb diferències molt petites sobretot en els cotxes, això és la recta final.