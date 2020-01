CAOs a l'etapa marató del dakar

Moi Torrallardona

Dimarts tots els equips preparaven l'etapa d'ahir. Repassar les màquines, posar recanvi extra dins els vehicles, ordres d'equip de qui ha d'ajudar a qui i també de com fer-ho. Tots els mànagers alliçonant pilots de no córrer. «Calma, és l'etapa marató i al final no us espera ningú; si trenqueu alguna cosa, ho arrossegareu fins al final del dia següent». Com que només es permet ajudar-se entre els participants que van fer la totalitat de l'etapa d'ahir també algun equip va carregar algun material de recanvi a algun camió de curses. No els que van jugant-se el top 20 però sí els camions que ja estan fora de qualsevol opció estan oberts a portar un pes extra. El tracte és portar alguna roda, algun trapezi de la suspensió... El tracte és econòmic i el kg de recanvi per transportar no es paga barat. Molts dels equips capadavanters ja tenen un camió de curses dedicat a aquest objectiu, però també pot passar que aquest camió per diferents motius estigui fora de cursa i llavors el mànager ha de buscar una solució o pot posar en perill que els vehicles que estan competint no puguin acabar. Ahir el tram especial començava en una gran plana, sabíem que els primers 55 quilòmetres era una alternança de dunes fàcils (nivell 1) amb unes planes amb visibilitat, molt ràpid. Van dir que les dunes estaven molt tallades. Fa fred i la sorra està molt dura. El problema no és pujar-les, és com baixar-les si es va molt de pressa. Després de la sortida, la nota següent del road-book era a 27 km, rumb 116 graus, dunes nivell 1 trencades amb un perill. Amb el sol de cara i visibilitat dolenta per veure bé el relleu. El resultat: Fernando Alonso i Marc Coma arriben molt ràpid i, en frenar al cap de la duna, entren a la baixada abans de poder-lo posar recte i bolquen baixant la duna. El parabrisa es trenca, el cotxe queda tocat i continuen. Uns quilòmetres més enllà, en el 50, l'andor-rà Albert Llovera trenca el turbo del seu camió Iveco. Molta mala sort. L'Albert va en cadira de rodes des del seu accident d'esquí. En Marc Torres, el seu mecànic dins el camió, es posa a treballar i arriba un camió de l'equip que porta un turbo de recanvi. Els hi dona i marxa. En Ferran Marco, el copilot, es disposa a baixar l'Albert del camió. L'Albert decideix quedar-se a dins i la cabina està aixecada amb l'Albert a dins cap per avall, lligat i, com sempre, somrient. Quasi dues hores per canviar el turbo i cap queixa per part de l'Albert. L'etapa la van escurçar, entre accidents de motos, perdudes, i el fort vent que es va aixecar, els helicòpters no donaven l'abast. Tota la segona part de la cursa quedava sense cobertura mèdica i sense helicòpters. Sort per al Fernando i per a l'Albert. No tanta per a Al-Attiyah, que no li van quedar més quilòmetres per poder recuperar la distància perduda. Dimarts en Nasser estava molt optimista, havia recuperat molts minuts i tenia Carlos Sainz al punt de mira, però ahir va ser ell a qui li va costar trobar un waypoint. Carlos Sainz i Lucas Cruz no van fallar. El camió de curses de l'equip Toyota va car-regar un parabrisa per si fes falta. Això ha evitat que en Marc Coma sortís avui a copilotar a Fernando Alonso amb les ulleres de moto altra vegada. Molta sort per a ells dos, serà important que no tinguin cap impediment mecànic que no els deixi rendir al 100% en l'etapa d'avui.