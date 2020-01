Un 0 de 12 manresà en les dotze visites al Bilbao Basket

? Dels 17 adversaris que té a la lliga Endesa el Baxi Manresa, tan sols hi ha un parell de rivals amb els quals l'equip del Bages ha perdut sempre que s'hi ha trobat com a visitant. Un d'ells és el Casademont Saragossa, al qual sí que s'havia guanyat en l'anterior etapa com a CAI. Una situació similar és la que passa amb el Bilbao Basket, RETAbet per raons de patrocini. En els duels en aquest segle en les pistes de la capital biscaïna, l'equip del Manresa ha perdut els 12 partits que hi ha disputat. Moltes vegades ha tingut al davant jugadors amb una gran vinculació al Congost com ara Paco Vázquez, l'ara director esportiu Román Montañez o, com en el cas de demà, Rafa Martínez. Per trobar una victòria bagenca a Bilbao cal anar fins a trenta anys enrere. Va ser el dia 22 de desembre del 1990 quan el TDK va derrotar (77-97) el Cajabilbao, a La Casilla. A la banqueta bagenca el tècnic era Pedro Martínez, i com a màxims anotadors els que van destacar van ser els joves Dani Pérez (34) i Antonio Medianero (23), jugadors procedents del planter del Joventut. Tornant al que és l'actualitat del Baxi, l'equip viatjarà aquesta tarda, en avió, cap a Bilbao després de fer el darrer entrenament al Nou Congost. Ahir el jugador encara més afectat per la plaga de grip que ha castigat la plantilla durant aquesta setmana era el pivot serbi Luka Mitrovic. Caldrà veure quina és la convocatòria que pot confegir l'entrenador per al partit de demà que es posarà en marxa a les 17 h, a Miribilla. D'altra banda, el Joventut i el base grec Nikos Zisis han trencat la relació que els unia. El jugador ha fitxat per l'AEK, un possible rival per al Baxi si arriba als play-off de la Champions