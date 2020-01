El Madrid vol pressionar el líder en el retorn de Lopetegui al Bernabéu

Un any i gairebé tres mesos de ser destituït com a entrenador del Reial Madrid, Julel Lopetegui torna aquesta tarda al Bernabéu, aquest cop com a entrenador d'un Sevilla que ocupa la quarta posició, en zona de Lliga de Campions, i només a cinc punts dels blancs i del Barça. El Madrid, en plena ratxa positiva després d'haver guanyat la Supercopa, intentarà fer-se fort a casa per allunyar un rival directe i també per posar pressió als blaugrana de cara al partit de demà contra el Granada.

L'equip de Zidane tindrà tres baixes destacables per al partit d'avui. Ramos, Bale, lesionats, i Valverde, sancionat per la seva expulsió a la final de diumenge, deixen lloc a companys com Benzema, que no va disputar el torneig d'Aràbia i que ara torna a la convocatòria. A l'altra banda, el Sevilla no disposarà ni d'Ocampos ni de Jordán.

En la mateixa posició que el Sevilla, però en tercer lloc, es troba un Atlètic de Madrid afectat per la derrota en la Supercopa però que va veure com el seu joc creixia en aquell torneig. Avui tanca la jornada amb la visita a Eibar amb les baixes de Trippier, Giménez, Lemar i Koke.

En la jornada d'avui hi ha dos duels més amb el descens a l'horitzó. El Llevant i l'Osasuna afronten els partits en millors posicions, i a més, com a locals, que l'Alabès i el Valladolid, però no se'n poden refiar.



El Getafe apallissa el Leganés

El primer partit de la jornada es va disputar ahir a la nit i no hi va haver color en el derbi del sud de la Comunitat de Madrid. El Getafe va passar per damunt del Leganés (0-3), un resultat que beneficia molt l'Espanyol. Dos cops de cap de Cabrera i Nyom en els vint primers minuts i un gol de Mata abans del descans ja van ser irremuntables.