Àlex Mumbrú: «El nivell de competitivitat del Manresa es va demostrar a Ankara»

En la segona temporada a la banqueta del RETAbet Bilbao, Àlex Mumbrú (Barcelona, 1979) continua com a talismà de l'equip. Estrella fins que es va retirar, ho va fer amb un descens a la LEB, però s'ha rescabalat amb el retorn a la lliga ACB i amb la classificació per a la Copa del Rei. Preguntat pels periodistes si ell es considera peça vital en aquests dos anys, diu que «jo només soc el cap visible, crec que al darrere hi ha molta feina de moltes persones i un gran suport de l'afició, que va omplir Miribilla en el nostre any a la LEB. El club ha fet una gran tasca, ha sortit de la llei concursal, s'ha sabut fitxar en les dues temporades i els jugadors han respost a la pista tal com d'ells s'esperava».

Mumbrú ha elogiat el paper del Baxi Manresa a la lliga: «Tenen 5 victòries seguides i han vençut en pistes tan complicades com són Vitòria i Sevilla, amb el Betis que s'hi jugava la vida per no baixar. Tot i haver de disputar la competició europea, de ser l'equip amb més lesions de la lliga i d'haver de fer entrar més jugadors, el seu nivell de competitivitat és molt alt, extraordinari. La feina de Pedro Martínez es fa notar, i com l'equip va lluitar per aconseguir guanyar a Ankara, amb només 7 jugadors disponibles, parla molt bé de com estan. Si recuperen jugadors poden ser més perillosos».

Per al partit d'avui, Mumbrú te el dubte de l'ala Sergio Rodríguez, que té un procés gripal. Avui hi ha la coincidència horària de partits del RETAbet (17 h) i l'Athletic Club (18.30). Mumbrú afirma que «espero que els aficionats facin un esforç i ens vinguin a felicitar per la Copa, encara que arribin una mica tard a San Mamés».