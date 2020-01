Griezmann amaga les costures del nou Barça

«La Copa mola ». És l'eslògan del torneig d'aquest any, que ha recuperat les eliminatòries a un sol partit fins a les semifinals. I, realment, és molt més emocionant per als equips petits. Ahir, l'Eivissa va tenir contra les cordes un Barça en procés de reconstrucció de la seva identitat i només va perdre per detalls i perquè al davant hi havia un Griezmann que per alguna cosa val més de 120 milions. El francès va tocar dues pilotes i les va clavar a dins en un partit molt fluix del combinat de Setién, que va tenir un control fictici i que va pagar el fet de tenir elements fora de posició, amb un sistema i un estil nou, i de jugar en gespa artificial a Can Misses.



Ni un sol xut

La primera part va ser més que decebedora per part de l'equip blaugrana. Tant podia haver jugat de porter Germán Parreño en l'Eivissa com qui signa aquestes línes. Cap xut ni tan sols desviat i els dos davanters, Carles Pérez i Griezmann, totalment desassistits en atac.

Setién va prendre decisions estranyes, com situar una línia de tres amb Sergi Roberto, Lenglet i Junior, posar Semedo al davant del de Reus i Ansu Fati de carriler. El jugador d'ascendència africana va ser qui més ho va intentar, però estava massa lluny de la porteria, el seu hàbitat.

El Barça va intentar tenir la possessió però en la primera pilota que va perdre va arribar el gol. Sergi Roberto, lent com sempre, es menja la internada de Rai. Aquest centra, Riqui Puig s'adorm a la frontal de l'àrea i el xut de Javi Pérez toca en Junior abans d'entrar.

Fins al descans, res del Barça en atac i encara sort perquè l'Eivissa va marcar un altre gol, anul·lat per falta de Rodado a Lenglet, i sobretot va disposar d'una gran ocasió amb una pèrdua d'un Junior que té greus mancances tècniques. El xut de Rai va anar al pal amb Neto batut, i el porter brasiler va rebutjar el posterior i centrat xut de Rodado amb tot a favor. Res no va funcionar en l'equip, sobretot la transició cap a la davantera d'un centre del camp pla i sense manera de trencar línies, ni per espais interiors ni per fora.



No gaire millor, però triomf

El desenvolupament del joc del Barça a la represa, sobretot a l'inici, no va ser gaire millor. L'equip no tenia ni el control i es jugava més al seu camp que al dels balears. A més, el joc s'aturava, sobretot després d'una caiguda molt lletja de Neto que va estar a punt de fer sortir Ter Stegen.

Setién va decidir moure la banqueta i posar Alba al lateral i, per fi, Ansu al davant. El jove jugador va fer anar de corcoll la defensa local, que només el va aturar a còpia de faltes. Rakitic va fer el primer xut, fluix, al minut 67 i, cinc minuts després, va arribar l'empat del no-res, d'una passada a l'espai de De Jong per a Griezmann que va resoldre l'ex de l'Atlètic.

Van entrar al camp Arthur, en lloc d'un Riqui Puig ahir nefast, i després Arturo Vidal. El Barça va adquirir més pes al mig del camp i el cansament pesava a l'Eivissa. La pluja va començar a caure i tot semblava portar cap a la pròrroga quan una nova passada d'Alba a Griezmann, possiblement en fora de joc, tot i que no es pot saber en no haver-hi VAR, va evitar el temps suplementari.