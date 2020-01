El premi Riudor serà per a una iniciativa de la revista Panenka

El vuitè premi Riudor als valors en l'esport, que atorga la Sant Fruitós Escola de Futbol, es lliurarà aquest dissabte al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós en un acte que començarà a les 8 del vespre. El premi serà per a la revista impresa del món del futbol Panenka per la seva iniciativa de «Les bates més fortes».

El projecte es du a terme conjuntament amb diferents centres hospitalaris i clubs de futbol i es tracta de transformar les samarretes de diversos equips en bates obertes pel darrere com les que es fan servir per part dels malalts a hospitals i clíniques. Aquestes samarretes transformades en bates, es regalen a nens i joves ingressats amb malalties habitualment de llarga durada i, sovint, en centres especialitzats en oncologia que les fan servir de forma diària.

El president de la Sant Fruitós Escola de Futbol, David Vila, comenta el perquè d'atorgar el 8è premi Riudor a la revista Panenka i les seves «Les bates més fortes»: «Des que vàrem conèixer aquesta iniciativa de la gent de Panenka, vàrem tenir molt clar que l'havíem de premiar, perquè exemplifica d'una manera molt clara la il·lusió que pot transmetre un element tan senzill però a l'hora tan significatiu com és una samarreta de futbol als nens que passen hores i dies als hospitals perquè pateixen malalties greus. En aquest cas, el futbol va més enllà de l'esport o la competició, i aquest és i ha estat sempre l'esperit dels premis Riudor, el de posar en valor l'esport com a eina social, formativa i des transmissió de valors. Per a nosaltres, el més important és la vàlua de la seva iniciativa més enllà de la seva transcendència pública i notorietat, i així, de la mateixa manera que hem premiat esportistes, alguna ONG o institucions com el Comitè Internacional Olímpic, guardonem ara aquesta iniciativa de la revista Panenka».

L'any passat, el setè premi Riudor el va rebre el manresà Pere Miró en nom del Comitè Olímpic Internacional.