La portera Laura Ester classifica l'equip estatal per a la final de l'europeu

La selecció espanyola femenina de waterpolo va classificar-se ahir per disputar la final del Campionat d'Europa, que es disputa a Budapest, després de derrotar Hongria en la seva semifinal per 10-11. Una aturada de la portera Laura Ester a l'últim segon va evitar que les magiars empatessin, després que Espanya anés guanyant per 7-11 a poc més de tres minuts per al final i veiés com les locals els anaven remuntant el duel. Roser Tarragó i Ani Espar, autores de tres gols cadascuna, van ser les màximes anotadores del combinat de Miki Oca, que jugarà demà la final contra Rússia, que va superar el Països Baixos per 11-10.