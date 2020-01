Estocada d'un vilomarenc al CE Manresa

El CE Manresa no va aconseguir sumar al camp d'un Cerdanyola que sumava tres empats seguits més una derrota. Un segon gol local, anotat pel davanter del Pont de Vilomara Javi López, quan quedaven nou minuts de temps reglamentari, i poc després que Walter Fernández hagués empatat de penal (min 80), va ser determinant en la derrota manresana. Aquesta va culminar una setmana moguda amb la marxa de diversos jugadors i amb l'anunci d'una junta gestora, que ha d'intentar redreçar el rumb de l'entitat, immersa en una profunda crisi social i econòmica.

Els d'Andreu Peralta van haver de fer front a una primera part força travada i dura. Els vallesans van fer una pressió gairebé asfixiant, que no deixava desplegar el joc manresà. Només començar la segona part, Alberto va fer el primer gol per als verds en la sortida d'un córner. Walter Fernández va empatar al minut 80 de penal i, un minut després, el conjunt local es va tornar a avançar amb l'esmentat gol de Javi López, exjugador del CE Manresa. El 2 a 1ja seria insalvable per als manresans.

El partit va començar amb un Manresa endollat en l'aspecte ofensiu. Al minut 2, Walter Fernández va fer el primer xut, aturat pel porter local per baix. Els visitants també ho provaven, però no intimidaven del tot, tret d'algun córner que no aprofitaven. De mica en mica, però, el Cerdanyola va començar a gaudir d'algunes oportunitats, sobretot a pilota parada, però els bagencs es defensaven amb rigor. Al minut 17, el Cerdanyola va fer un xut que va fregar el travesser i, un minut després, Pol Busquets va blocar una centrada local. El Cerdanyola havia aconseguit fer recular els manresans, que tenien dificultats per generar joc. Al minut 24, en una falta directa, Pol Busquets va estar encertat. Era l'ocasió més clara fins al moment. Amb el pas dels minuts, el Manresa s'anava aposentant al camp i generava més arribades. Al minut 29, Cuello va xutar fort i ben dirigit que va fer estirar el porter local, que el va desviar a córner. Era un partit plagat de faltes. Al minut 33, Solernou va rebre una pilota per iniciar una contra, però Fran Orellana no va arribar a la centrada del seu company.

Als blanc-i-vermells els estava costant molt trobar el camí de la porteria contrària i la manera de trencar la pressió asfixiant local. Però els locals tampoc tenien ocasions manifestes de gol. Ja al minut 45, Biel Rodríguez va disposar d'una bona oportunitat, però no la cva culminar. I just abans d'anar als vestidors, en la sortida d'un córner, el local Uri Escabrós va estavellar al pal dret de Busquets una rematada de cap.

A la represa, no semblava que hagués de canviar gaire el panorama. Al minut 47, en una bona jugada coral, Moha va xutar massa alt. La pressió local no minvava i els manresans, tot i que cada cop trenaven més jugades, no acabaven de definir. En canvi, en un córner, al minut 51, Alberto, de cap, va obrir la llauna per als locals. Aquest gol no va canviar el guió del partit. Els locals seguien pressionant i fent un munt de faltes, i els manresans no trobaven la fórmula de reconduir la situació. Els verds seguien amb el seu joc dur, i els bagencs no sabien com mantenir la possessió i crear jugades.

En una de les moltes faltes comeses pel Cerdanyola, un xut de Biel Rodríguez va acabar en córner. El CE Manresa tampoc podia aprofitar les accions a a pilota parada per empatar el partit. Al minut 76, els visitants van salvar el segon gairebé sota els pals i la situació començava a ser dramàtica. Cada vegada hi havia més la sensació que els locals podrien marcar el segon i les seves contres eren letals. Però, al minut 79, un penal assenyalat a favor del Manresa el va aprofitar Walter Fernández per empatar el partit. Poc va durar l'alegria. Només dos minuts després, el Cerdanyola va anotar el segon gol, obra de Javi López en una acció enrevessada a l'àrea visitant després d'un llançament de falta.

El segon gol del Cerdanyola sí que va significar una gerra d'aigua freda per als manresans. Havien aconseguit empatar i en dos minuts veien com tornaven a anar a remolc. Però els homes d'Andreu Peralta no es van donar per vençuts i van lluitar com lleons. No va poder ser, el CE Manresa queia a Cerdanyola per 2 a 1.

Diumenge, el CE Manresa rebrà al Congost la visita del Sants (12 h), un equip que ocupa la penúltima posició amb 19 punts, nou menys que els manresans.