Els júniors no tenen el dia a Badalona

Partit difícil per al Catalana Occident júnior, que visitava la pista del Joventut de Badalona. Els manresans, incòmodes durant bona part del partit, van pagar la falta de ritme de joc i les contínues interrupcions per estirar les seves virtuts ofensives.

A l'inici, els dos equips van anotar ràpidament. Pocs espais de temps sense encistellar deixaven pas a un inici amb ritme i amb poques faltes personals. El primer parcial va finalitzar 17-16 a favor del Joventut. A diferència del primer, al segon començava a afectar la superioritat física dels badalonins. A més, De los Aires, amb febre, va ser baixa d'última hora i se sumava a la de Peñarroya, que encara s'hi estarà un mes. En el segon període el joc es travaria per complet. Moltes faltes dels dos equips. El Catalana Occident ho pagava més car que el Joventut. Molts tirs lliures errats que despenjaven l'equip mentre el rival, incontestable, no fallava. Amb tot, arribava el descans amb un parcial dominador del Joventut de 21-13 i amb 38-29 en el global.

A la represa van arribar els primers minuts agònics per als manresans. Els locals es van enlairar fins als 14 d'avantatge al minut 4 del tercer període. Els manresans, però, retallaven dos punts gràcies a les primeres oportunitats de moure la pilota ràpidament i sortir al contraatac. El rival donava els primers indicis de cansament físic i cedia en el marcador. Però el parcial era novament del Joventut (17-14) i a 10 minuts del final el global era de 55-43.

A l'últim quart, encara amb possibilitats per als manresans, no van tirar la tovallola, encoratjats des del tir de tres. Però una antiesportiva va donar ales als locals quan veien atemorits la remuntada. Els 13 punts de diferència a falta d'un minut eren insalvables per als bagencs. El matx va morir amb dos punts d'Osul per fer el 74-63.