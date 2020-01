El Barça i el València no es posen d'acord per Rodrigo

El pas de Rodrigo Moreno del València al Barça s'ha allunyat sembla que de manera definitiva. Ahir el club blaugrana va desestimar continuar negociant, ja que volia una cessió fins al mes de juny, mentre que el València en volia el traspàs, ni que fos a l'estiu. Ara l'alternativa podria ser el serbi Dusan Tadic, de l'Ajax.

El jugador no va ser inclòs ahir a la llista de convocats per al partit de Copa que el València jugarà al camp de la Cultural Leonesa. De fet, el davanter centre va ser ahir a Barcelona per passar una revisió mèdica a la consulta del doctor Ramon Cugat perquè li revisessin el genoll dret, on té molèsties. L'exporter blaugrana Jasper Cillessen i Manu Vallejo, també jugadors del València, van passar igualment revisió mèdica.

El Barça pretenia incloure en l'operació per Rodrigo el jugador portuguès Bruno Fernandes, al qual volia fitxar i cedir al club de Mestalla. Però el migcampista del l'Spòrting de Portugal sembla que es comprometrà finalment amb el Manchetser United.



Eriksen, cap a l'Inter

Entre les operacions que ahir es van tancar va destacar el traspàs del danès Christian Eriksem, que ha passat del Tottenham a l'Inter de Milà. En l'equip de Londres, al qual va arribar el 2013 procedent de l'Ajax, hi ha disputat 305 partits. El Tottenham, d'altra banda, va confirmar ahir que es queda l'argentí Giovani Lo Celso, que fins ara estava cedit per part del Betis al club britànic.