La gesta de les 'abelles del desert' compleix 30 anys

Va ser l'equip amb els pilots més joves i amb els cotxes més petits capaç de completar el Ral·li París-Dakar el 1990. Aquella gesta inèdita de les anomenades abelles del desert ha complert trenta anys aquest mes de gener.

L'aniversari es mereixia una trobada dels protagonistes que ha tingut lloc al Museu d'Accessoris Manresa, on hi ha exposat un dels Suzuki Vitara amb els quals es va aconseguir l'agosarat objectiu. Hi van assistir els pilots de l'equip Caixa Manresa Francesc Selga i Jordi Torra, els copilots Ñaki Bosch i Xavier Roqueta (finalment no va poder ser-hi), el mànager Fèlix Salido, els mecànics Kiko Codina, Jaume Puit, Rafa Ávila i Dani Prat, i els patrocinadors i preparadors, Jordi i Pere Sala, d'Accessoris Manresa. També van ser-hi Jordi Botella (responsable de l'època de Pirelli Competició), Emilio Boser (exresponsable de Camel), Hansi Bäbler (expilot oficial de Nissan-Repsol), Sebastià Roca, de TV3, Enric Palacios (expilot, participant al Dakar) i el polifacètic Pep Vila. S'hi van afegir un grup d'aventurers de Manresa, liderats per Xavier Roca Fainé, que en aquell París-Dakar van anar a veure els participants manresans a la població de Gao (Mali), on els van oferir pa amb tomàquet i embotits catalans.

Les anècdotes, com no podia ser d'una altra manera, van ser abundants, amb continuïtat en un posterior sopar.

El 20 de desembre del 1989, quatre equips del Bages, entre ells els dos Suzuki Vitara, van sortir en direcció a París per tal de participar en el pròleg de la prova, llavors encara al desert de l'Àfrica. Caixa Manresa va preparar una festa-comiat el dia abans, simulant una sortida davant del Casino, al passeig de Pere III.

En la dotzena edició del raid africà, els components de Caixa Manresa van ser qualificats com l'equip revelació en haver aconseguit el gran objectiu, que no era altre que el d'arribar a Dakar, tenint en compte els recursos dels quals disposava el projecte, molt menors amb relació a la majoria dels participants en el Dakar. El dimecres 17 de gener els protagonistes van ser rebuts a l'ajuntament de Manresa per l'alcalde, Juli Sanclimens, i el regidor d'Esports, Francesc de Puig, que van reconèixer que la gesta havia estat molt gran per a l'esport manresà, aconseguida des de l'anonimat.