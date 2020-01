Segona jornada magra per als equips del Catalònia-Joviat a la Lliga Catalana

Els cinc equips de l'Escacs Catalònia-Joviat van disputar la segona jornada en les diferents categories de la Lliga Catalana d'Escacs. El balanç va ser força negatiu, de tres derrotes, un duel igualat i una victòria.

L'equip A, a Segona Catalana, va començar força bé l'enfrontament contra el Vila Olímpica, un dels candidats a l'ascens, posant un 3-3 al marcador a falta de 4 partides, entre les quals els tres primers taulells. Els tres, però, es van decantar en contra dels manresans, destacant que Juli Pérez va tenir un problema amb el rellotge que el va fer perdre per temps. Fer-ran Gràcia va guanyar clarament la partida restant, però va ser irrellevant per al resultat de l'encontre: 6-4 a favor del Vila Olímpica.

El Catalònia-Joviat B va tenir un dur enfrontament amb l'Ateneu Colón B, líder del grup II de Preferent Provincial. L'Ateneu Colón era teòricament millor en tots el taulers i el resultat final així ho va reflectir: un contundent 9-1. A Segona Provincial, el Santpedor C, com era de preveure, va lluitar i mostrar experiència amb partides molt competides, que van anar caient al seu favor. Al final, Carles Pinell, després d'una partida llarga i esgotadora, va obtenir l'únic punt del Catalònia-Joviat C i l'acta es va tancar amb un clar 5-1. El Catalònia-Joviat D es va estrenar a Tercera Provincial a casa del Cardona B amb sengles victòries d'Hugo Uber i Carlos Torres, gràcies a bones jugades tàctiques que els van dur a guanyar les seves partides. En aquell moment, Guillem Cabeza ja estava en desavantatge i Adam Sultygov estava igualat: n'hi havia prou amb unes taules per aconseguir la victòria. Guillem Cabeza va buscar algun error del rival, però no es va produir; en canvi, Adam Sultygov, en una partida igualada fins al final i després de 4 hores de joc, va cometre una errada que li va costar el punt, i el marcador final es va situar en el 2-2 definitiu.

Finalment, en la categoria de Promoció sub-12, els jugadors de l'Escacs Catalònia-Joviat van aconseguir una victòria treballada davant del Vilafranca sub-12. El primer que va acabar la partida va ser Guillem Torres, que va fer taules al primer tauler. Després, una derrota d'Eudald Solé, seguida d'una victòria de Pol Torres, mantenien l'empat al marcador, que el va aconseguir desfer Arnau Pons situant el 2,5-1,5 favorable als manresans.