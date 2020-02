L'Espanyol s'examina a Granada abans del derbi madrileny

L'Espanyol estrenarà avui la jornada al camp del Granada en una altra prova per escalar posicions i abandonar les de descens. Els blanc-i-blaus, que incorporaran el porter Oier, procedent del Llevant, tenen la baixa de Bernardo, amb molèsties musculars, per afrontar el partit. De moment, l'equip d'Abelardo segueix invicte a la lliga, amb una victòria i dos empats. El Granada, supervivent a la Copa, podria pagar el cansament. A més, a la competició domèstica no passa per la seva millor ratxa, amb tres punts dels últims quinze en joc. Abelardo va declarar ahir que «la permanència no l'aconseguirem en cinc o sis partits, fins al final no arribarà». Dos rivals de l'Espanyol, el Mallorca i el Celta, jugaran després.



Defensant el lideratge

El partit més mediàtic d'avui serà el que jugaran els dos equips de Madrid a les quatre, amb els blancs defensant el lideratge sense la presència de Hazard, Bale i Rodrygo. Surten de favorits contra un Atlètic en plena depressió després de l'eliminació en la Copa i l'empat contra el Leganés.