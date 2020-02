El València resisteix una remuntada de setze punts del Panathinaikos

El València Basket va sumar la seva onzena victòria a l'Eurolliga, que li permet mantenir-se en setè lloc, en zona de play-off, després de vèncer el Panathinaikos (94-87) en un partit que va estar a punt de perdre després de gua-nyar per setze punts al final del tercer període. Amb 80-64 al marcador, un terrible parcial de 2-18 per als grecs els va fer empatar a 82 punts, però aleshores alguna errada de Deshawn Thomas en el tir lliure i els punts de Dubljevic i d'Abalde van impulsar el conjunt de Jaume Ponsarnau, que es va acabar imposant per 94-87. Dubljevic, amb 29 punts, i Quino Colom, amb 14, van ser els màxims anotadors locals. Pels grecs, Calathes en va fer 22 i Rice, 21.

A Belgrad, abans, l'Anadolu Efes va mantenir la diferència de tres triomfs respecte del CSKA, del Barça i del Madrid en vèncer l'Estrella Roja per 78-85, un duel que dominava i que es va comprimir al final. Larkin va anotar 24 punts per als turcs i Davidovac, 15 per als serbis.