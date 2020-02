L'equip estatal femení cau amb la Xina i encara no té el bitllet per als Jocs

La selecció espanyola femenina va caure per 62-64 davant la Xina, amb fins a tres errades sota la cistella en la darrera jugada per forçar la pròrroga, en la segona jornada del Preolímpic, que s'està disputant a la ciutat de Belgrad. D'aquesta manera, l'equip estatal haurà d'esperar a la tercera i última jornada, contra la Gran Bretanya, per obtenir el bitllet per als Jocs Olímpics, que es disputaran a Tòquio aquest estiu.

El 15-12 del període inaugural, havent remuntat un 2-6 de sortida, augurava una millor versió espanyola sobre el parquet serbi. No obstant, en el segon quart es van col·lapsar i van arribar al descans tretze punts per sota (21-34). En el tercer quart, la renda xinesa no va baixar dels onze punts i, posteriorment, una Torrens encertada va estar a punt de culminar amb èxit la remuntada.