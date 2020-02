Setién retorna al Benito Villamarín

El Betis i el Barcelona es veuran les cares (21 h) al Benito Villamarín en un duel amb tints de revàlida i d'urgència per als objectius de tots dos tècnics. Joan Francesc Ferrer, Rubi, al costat bètic per acostar-se a Europa, i Quique Setién, que torna a la que va ser casa seva, per rescabalar-se del fracàs coper i aferrar-se a la Lliga. El partit, abans de començar, té el nom propi de Setién pel seu retorn a Heliópolis, on va entrenar les dues últimes temporades i on va deixar la seva estela i una marcada divisió d'opinions en l'afició bètica, amb tants partidaris com detractors. El càntabre arriba, a més, al capdavant d'un Barcelona tocat per l'eliminació a la Copa contra l'Athletic Club i pel soroll institucional de tota la setmana.



Fitxar un davanter centre

Setién va deixar molt clar durant la prèvia que l'equip necessita un davanter centre, i «si és possible que sigui un jugador versàtil, però no és fàcil perquè el mercat està com està i és veritat que primer ens han d'autoritzar perquè això pugui passar. De noms, en tenim uns quants, però després tenim altres condicionants que hem de valorar i tenir en compte, i no depenen de mi ni del club. És obvi que necessitem que vingui algú, que ens ajudarà».

El Barcelona vol passar pàgina després de la dura eliminació en la Copa del Rei, en l'últim instant del partit de quarts contra l'Athletic Club (1-0), i aferrar-se a la lluita pel lideratge de la lliga.

La dolorosa derrota a San Mamés deixa una notable millora en el joc, que ha anat a més amb Setién en els últims partits. Ara, aquesta evolució que s'ha vist al camp s'ha de començar a ratificar amb bons resultats, especialment fora de casa. Haurà de fer-ho minvat en la seva davantera, després de les lesions de llarga durada de Luis Suárez i Ousmane Dembélé i la venda de Carles Pérez a la Roma. I també sense un dels seus centrals titulars, Gerard Piqué, que va acabar amb molèsties a l'adductor el partit a La Catedral i que, a més, és baixa per sanció.

