El filial cau amb el Vila-real B i perd dues posicions

? El Barça B va caure a l'Estadi Johan Cruyff contra el Vila-real B per 2-3 i va ser superat pels groguets i pel Castelló, que es va imposar per 1-0 a l'Espanyol B, en la classificació. D'aquesta manera, l'equip de Javi García Pimienta baixa a la quarta posició des de la segona. En el partit d'ahir, l'exjugador del filial Rafa Mujica va obrir el marcador pel Vila-real B i Espiau va fer el segon gol al minut 27. Però en tres minuts va empatar entre Kike Saverío i el juvenil Gerard Fernández. Abans del descans, però, el coreà Ahn va desempatar per als castellonencs, que van aguantar fins al final i ara són segons. La sorpresa va ser la derrota del Sabadell, el líder, al camp de La Nucía per 1-0, amb la qual cosa els arlequinats segueixen primers, però només amb un punt d'avantatge sobre el Castelló, dos sobre el Vila-real B i tres respecte del Barça B, que, al seu torn, està empatat a punts amb el Cornellà.