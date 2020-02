L'Igualada surt de la cua gràcies als punts que tots els equips sumen sense jugar

L'Igualada ja no ocupa la darrera posició al grup 5 de Tercera Divisió. Els tres punts sumats pels anoiencs aquest cap de setmana per la retirada del Reus Deportiu (0-3), combinat amb l'empat del Sants a casa davant el líder l'Hospitalet (1-1), ha fet que siguin els barcelonins els que quedin relegats a la darrera posició després de 23 jornades jugades.

El pitjor d'ahir per al conjunt igualadí va ser la victòria del San Cristóbal al camp de l'Horta per 0 a 2; els egarencs marquen la permanència (sempre que no hi hagi el descens d'algun català de Segona B a Tercera) i mantenen quatre punts d'avantatge respecte a l'Igualada quan encara queden setze enfrontaments per jugar-se. El conjunt de l'Anoia s'haurà d'enfrontar al mateix San Cristóbal a les Comes, i també al Banyoles, l'altre equip que treu quatre punts als de Marc Cabestany, el tècnic que en certa forma ha fet reaccionar els blaus. Va debutar fa cinc jornades amb un empat al camp del Cerdanyola (1-1); després hi va haver dos triomfs a casa, davant el Sants (1-0) i el Santfeliuenc (1-0) i dues derrotes, al camp de l'Horta (2-1) i a casa la setmana passada amb el Castelldefels (0-3). Dissabte que ve, l'Igualada rebrà la Pobla Mafumet, que és el cinquè classificat (18 h).