Una mala segona part està a punt de costar el partit a l'Artés, a Reus

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una disputada victòria a domicili, aquest cop a la pista d'un dels conjunts de la zona baixa a la classificació, el Reus Ploms.

Els bagencs van fer una mala sortida i van encaixar un parcial de 8-2, però tot seguit van reaccionar i van començar a trobar el seu joc, amb bones posicions en el llançament. Això els va permetre agafar onze punts de marge al final del primer quart (10-21), que es van veure ampliats fins als catorze a la mitja part de l'enfrontament (20-34).

Tornant dels vestidors, els jugadors dirigits per Jordi Estany van entrar en una fase d'imprecisions i desencert ofensiu, i això ho va aprofitar l'equip local per anar entrant en el partit. Al final del tercer quart els artesencs encara gua-nyaven per deu punts (34-44), però tot seguit els reusencs van prémer l'accelerador i van empatar a 45 quan faltaven quatre minuts per al final. A partir d'aquí cap dels dos equips veia cistella amb claredat, i en el cara o creu final els visitants van sortir guanyadors tot i el seu desencert des del tir lliure (van anotar tres dels deu últims intents). Curiosament, Arnau Cumelles va anotar els dos darrers i va certificar la victòria.