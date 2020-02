El Navàs arriba massa cansat al final

El Club Bàsquet Navàs Viscola va encaixar una nova derrota a domicili en el grup 2 de Copa Catalunya, aquest cop a la complicada pista de l'Alpicat.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van fer un bon inici de partit, amb una bona intensitat defensiva i un joc ofensiu de qualitat, i això els va permetre dominar en el marcador durant gran part d'un primer quart que va acabar amb empat a 14. En el segon període la tònica va ser més o menys la mateixa, i els navassencs van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb només un punt d'avantatge en l'electrònic (29-30).



L'Alpicat obre forat des del triple

En la segona meitat els locals van fer una millor sortida i van clavar tres triples gairebé consecutius per trencar la dinàmica d'uns jugadors bagencs que no es van desesperar en cap moment. Al final del tercer quart, l'Alpicat dominava el marcador per cinc punts de diferència (51-46). Per tant, tot estava per decidir en els deu darrers minuts, quan els navassencs van fer un gran esforç per retallar diferències i van aconseguir situar-se a només tres punts del seu rival quan faltaven tres minuts per al final (62-59). L'entrenador local, Joan Isart, va demanar temps mort, i posteriorment els visitants van pagar l'esforç realitzat i van encaixar un clar parcial de 9-2 que els va acabar condemnant a la derrota. En la propera jornada de competició, el Club Bàsquet Navàs Viscola rebrà a la seva pista el Galval Motor Ripollet, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 15 de febrer a partir de les 18.05 hores.