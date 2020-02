José Bordalás: «M'agraden moltes coses dels equips de Setién»

L'entrenador de l'Getafe, José Bordalás, va assegurar aquest divendres que li agraden "moltes coses" dels equips que entrena Quique Setién, tècnic amb què ha viscut alguna disputa que ja té "més que oblidada", i va recordar que guanyar a l'FC Barcelona al Camp Nou "és una cosa que es dóna poques vegades" i que el seu equip, malgrat la seva sorprenent tercera plaça en Laliga Santander, només pretén "gaudir del moment".

"M'agrada el futbol en general i espero molt de tots els entrenadors perquè ser entrenador és una cosa molt difícil. M'agraden moltes coses dels equips de Setién", ha afirmat Bordalás en roda de premsa sobre la seva relació amb el càntabre que no sembla ser la millor.

En aquest sentit, ha reconegut que no li van agradar "alguns qualificatius" que li va dirigir el tècnic blaugrana. "Però no per mi, que no tinc cap tipus de rancor, la respecto i tinc experiència i no m'afecten ni els elogis ni les crítiques, sinó pels nois, que es van queixar perquè tirava per terra l'esforç i dedicació d'un equip que és exemple de tot. Ho tinc més que oblidat ", va admetre.

"No ho sabem, mai és bon moment per jugar contra el Barça i guanyar-lo al seu estadi, sabem que és dificilíssim, que es dóna poques vegades i per al que cal fer un gran partit. Encara no ha perdut aquesta temporada a casa i això demostra el difícil que és, som conscients. Tenim un percentatge baix de guanyar, però esperem que es decanti al nostre favor ", va opinar l'alacantí sobre la visita a Camp Nou.

A més, ha remarcat que guanyar allà sigui una "assignatura pendent". "Sembla que estiguem al nivell del Barça o dels equips grans, però estem molt per sota en possibilitats i pressupost, i el que volem és fer bons partits i gaudir de el moment", ha subratllat Bordalás.

El tècnic 'blau' no signa l'empat perquè "mai" ha afrontat un partit ni ha "dit" a un jugador que aquest seria "un bon resultat". "Treure un punt al Camp Nou és difícil, però anem amb tota la confiança del món i els jugadors volen demostrar que tenim capacitat per fer bon partit", va afegir.

"El Barça té pocs punts febles, però tots els tenim i s'intenta atacar-los. Més que buscar els seus, volem enfortir les nostres virtuts, que són bastants, i intentar neutralitzar un equip boníssim que té Messi, que tots sabem que és el millor ", va remarcar de l'equip blaugrana.

El partit estarà marcat per la possible participació d'Ángel, un dels que sona per substituir el lesionat Dembélé si Laliga dóna el seu vistiplau. Ángel Torres, president de l'Getafe, va reconèixer que era complicat dir "no" a l'Barça si vol un jugador, però Bordalás no creu que hi hagi obert "les portes" al canari.

"El que digui ho respecto, però he parlat amb ell i no vol dir això. Del Getafe no s'en va ningú amb facilitat. Àngel és un jugador important i encara que ara tingui menys minuts, ens ha ajudat molt i ens va a ajudar molt. No penso en què pugui marxar, en els mitjans he vist molts candidats ", va opinar el d'Alcoi.

D'altra banda, ha confessat que, "sincerament", no esperava estar tercer en la taula a hores d'ara de la temporada, sobretot per les prestacions de l'any passat i la dificultat que comporta jugar tres competicions. "És una cosa molt meritori, però queda molt campionat. Ara se'ns valora per la temporada passada i es generen moltes expectatives", ha puntualitzat.

"És agradable que es reconegui la feina dels nois, però cal estar amb humilitat perquè els elogis debiliten i ja he tingut alguna experiència en aquest sentit. Arribaran mals resultats i el que avui és elogi es converteix en crítica", va avisar.

"No hem parlat absolutament res de l'Ajax", va replicar Bordalás sobre la visita el dijous del campió de l'Eredivisie a la Lliga Europa. "Jo sempre parlo als jugadors del partit immediat, sóc una persona que he pensat sempre que el més important és el moment i que no serveix res de el passat ni de el present", ha sentenciat.