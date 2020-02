L'Unicaja trenca el partit des del principi i ofega un Andorra que no compareix

L'Unicaja, l'equip que va entrar a la Copa per ser l'amfitrió, i no pels seus mèrits a la pista, jugarà avui la final del torneig contra el Reial Madrid després de fer una exhibició davant d'un MoraBanc Andorra que encara estava pensant en la seva victòria del dia anterior contra l'Iberostar. L'equip d'Ibon Navarro no va presentar batalla en cap moment i va ser aixafat per un adversari que va sortir des de l'inici a menjar-se el rival.

Així, amb els punts de Jaime Fernández i la capacitat rebotadora (al final, 41 captures per 25 del rival), els malaguenys es van escapar de fins a vint punts abans de finalitzar la primera meitat. El tercer quart va ser una lluita andor-rana per tornar a entrar al partit, capitanejada per Hannah, però veient que no hi havia res a fer, el MoraBanc va abaixar els braços i va ser apallissat.