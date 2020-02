La marxadora del CA Manresa Mar Juárez regna als estatals

La marxadora vallesana de l'Avinent CA Manresa Mar Juárez es va proclamar ahir campiona d'Espanya dels 50 quilòmetres en ruta femenins durant la celebració dels campionats estatals de marxa atlètica a la població alacantina de Torrevella.

Mar Juárez va assolir per primera vegada el ceptre estatal en aquesta distància després de dominar la prova de forma aclaparadora, des de l'inici fins al final, una superioritat que li va permetre rebaixar en vuit minuts el seu millor registre en els 50 km. L'atleta de Mollet del Vallès va completar el circuit en 4 h, 15' i 46''. Alhora, aquesta és la tercera millor marca assolida mai per una atleta espa-nyola en aquesta distància. Només dues marxadores han fet amb anterioritat un millor temps: Julia Takacs i Raquel González.



Un ceptre amb valor afegit

El títol aconseguit per Mar Juárez li atorga, a més, la classificació pel proper mundial de seleccions. L'atleta de l'Avinent CA Manresa entrenada per Valentí Massana no pretenia inicialment competir pel ceptre estatal. La seva intenció era aprofitar la prova per fer un test de llarga distància i retirar-se després de recórrer 30 o 35 km, una estratègia preparatòria compartida amb d'altres marxadores d'elit com Julia Takacs i María Pérez.

Tot i això, tal i com Mar Juárez va explicar després de travessar la línia d'arribada, en constatar que podia assolir el títol i superar el seu millor registre, va decidir continuar en cursa i el fruit va ser el campionat d'Espanya.

Alhora, dues marxadores de l'Avinent CA Manresa van proclamar-se subcampiones estatals màster en la distància de 20 km: Elena Pozo en la categoria W40, amb un temps de 2 h, 00' i 50'' i Carme Robles en la W45, amb una remarcable marca: 1 h, 1' i 17''.